Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nistertal - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Nistertal (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (14./15.03.2024) wurde das Küchenfenster eines Mehrfamilienhauses in der Rosengasse durch bislang unbekannte Täter aufgehebelt. Der Tatzeitraum dürfte zwischen 19.00 und 03.30 Uhr gewesen sein. Mögliche Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell