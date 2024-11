POL-COE: Olfen, Hauptstraße/Einbrecher erbeuten Bargeld

Coesfeld (ots) - Unbekannte Tatverdächtige verschafften sich an Freitag (01.11.) gegen 03.05 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt. Sie beschädigten einen Zaun sowie einen Bewegungsmelder, hebelten Rolltore auf und gelangten so in eine Lagerhalle des Betriebes. Hier entwendeten sie etwa 1,5 Tonnen Metall (Rotguss) sowie hochwertige Werkzeuge von insgesamt ...

mehr