POL-COE: Lüdinghausen-Seppenrade, Kermessenkamp/Einbruch in Zweiparteienhaus

Coesfeld (ots) - In ein Wohnhaus im Außenbereich brachen unbekannte Täter am Sonntag (03.11.) zwischen 16.00 und 16.30 Uhr ein. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Diele des Wohnhauses, von wo aus sie mehrere Räume und Möbel durchsuchten. Sie entwendeten einen Möbeltresor und flüchteten schließlich durch den Hintereingang in Richtung einer Pferdekoppel. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort ...

mehr