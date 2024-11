Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Rosenstraße/Betrunkenen Autofahrer mit beschädigtem Auto gestoppt - Unfallstelle gesucht

Coesfeld (ots)

Zeugen riefen am Samstag (02.11.) gegen 20.00 Uhr die Polizei, weil ein Autofahrer in auffälligen Schlangenlinien in Dülmen unterwegs war. Die Beamten trafen ihn in der Rosenstraße an und kontrollierten ihn - ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über 2 Promille, ihm wurde ein Blutprobe entnommen.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten auch ein Unfallschaden am grauen Mercedes des 47-jährigen Dülmeners fest. Dieser gab zwar an, dass es sich um einen alten Schaden handele, die aufnehmenden Beamten gehen jedoch von einer frischen Beschädigung und damit auch von einer möglichen Unfallflucht aus. Es handelt sich um lange Kratzspuren auf der rechten Fahrzeugseite sowie Anhaftungen von einer Bepflanzung.

Hinweise, wie und wo der Schaden entstanden sein könnte, nimmt die Polizei Dülmen unter der Rufnummer 02594-7930 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell