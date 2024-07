Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid/Remscheid - Präventionsveranstaltung "Gemeinsam auf der Trasse! Aber sicher!"

Burscheid/Remscheid (ots)

Die beliebten Trassen in unserer Region laden zum Spazierengehen, Joggen und Radfahren ein. So auch der Panorama-Radweg "Balkantrasse", eine Verbindung zwischen Leverkusen, Burscheid, Wermelskirchen und Remscheid. Auch in diesem Jahr findet wieder eine gemeinsame Präventionsveranstaltung der Verkehrsunfallprävention der Polizei Rhein-Berg und der Polizei Wuppertal unter dem Motto "Gemeinsam auf der Trasse! Aber sicher!" statt. Neben den Verkehrssicherheitsberaterinnen und -beratern der Polizei werden auch die jeweiligen Verkehrswachten vor Ort sein.

Ziel der Aktion ist es, möglichst viele Fahrradfahrer, aber auch Fußgänger, Hundebesitzer, Inline-Skater und E-Scooter-Fahrer zu besonnenem Fahren bzw. gegenseitiger Rücksichtnahme zu bewegen. Im Rahmen von Gesprächen und Infoständen werden hierbei gesetzliche Regelungen, die Sicherheit der verschiedenen Fortbewegungsmittel oder die richtige Helmeinstellung thematisiert.

Zusätzlich werden auch die Kolleginnen und Kollegen des Kriminalkommissariats Kriminalprävention/Opferschutz anwesend sein, um Bürgerinnen und Bürger rund um die Themen Diebstahlschutz an Fahrrädern zu beraten sowie über aktuelle Betrugsmaschen zu informieren.

Die Auftaktveranstaltung wird am Dienstag, den 16.07.2024, von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr in Remscheid-Bergisch Born, am so genannten Dreiwegeeck, stattfinden. Medienvertretenden wird um 10:00 Uhr die Möglichkeit gegeben, sich umfangreich über die Aktion zu informieren.

Weitere voraussichtliche Termine sind Dienstag, der 23.07.2024, in Burscheid (Montanusstraße), Dienstag, der 06.08.2024 in Remscheid (Bergisch Born) und Donnerstag, der 15.08.2024 in Burscheid (Montanusstraße). Diese Veranstaltungen finden ebenfalls jeweils von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr statt.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, vorbeizuschauen und mit den Akteurinnen und Akteuren ins Gespräch zu kommen. (th)

