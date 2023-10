Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Hausbewohner von Einbrechern geweckt

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Montag, 16. Oktober auf Dienstag, 17. Oktober haben sich zwei Einbrüche ereignet, während sich die jeweiligen Bewohner noch im Haus befanden.

Gegen 2 Uhr wurde der Hausbewohner in einem Einfamilienhaus an der Straße Am Beller Wehr in Mülfort wach, weil er Geräusche aus dem Erdgeschoss wahrnahm. Als er nachsah, waren die Täter bereits geflüchtet. Sie entwendeten ein Portemonnaie und eine Handtasche. Mit dem Fahrzeugschlüssel öffneten sie das am Haus geparkte Auto und durchsuchten dieses.

Gegen 5 Uhr erwachten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Dammer Straße in Neuwerk, weil sie Geräusche aus dem Erdgeschoss hörten. Als sie nachsahen, erblickten sie noch eine Person, die durch die Eingangstür floh. Der Unbekannte entwendete zwei Paar Sneaker der Marke Nike und Puma.

Die Polizei Mönchengladbach bittet in beiden Fällen Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell