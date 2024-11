Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen

Fahrraddiebe unterwegs

Coesfeld (ots)

Am Wochenende nahm die Polizei sieben Anzeigen wegen Fahrraddiebstahl (Ebikes und "normale" Räder) und zwei aufgrund von entwendeten E-Scootern auf. Die Tatorte befinden sich verstreut in Dülmen.

Die Polizei möchte noch einmal sensibilisieren und rät:

- Lassen sie keine Bedienteile am Fahrrad zurück, auch nicht für kurze Zeit - Schließen sie Akkus am Fahrrad ab/an - Das Fahrrad an sich sollten sie natürlich auch mindestens an- und abschließen. Wenn möglich auch einschließen (z.B. Garage) - Wählen Sie als Abstellort einen gut einsichtigen Platz, damit die Täter nicht ungestört agieren können - Wer sein Fahrrad besonders schützen möchte, der verwendet einen GPS-Tracker

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell