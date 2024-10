Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Mühlenstraße/ Auto prallt mit Kind zusammen

Coesfeld (ots)

Ein Auto ist am Donnerstag (31.10.24) mit einem Kind an der Mühlenstraße zusammengeprallt. Gegen 13.15 Uhr wollte eine 82-jährige Frau aus Lüdinghausen von der Mühlenstraße nach links in die Geschwister-Scholl-Straße abbiegen. Laut einer Zeugin fuhr die Frau mit geringem Tempo. Sie hörte jedoch kurz darauf das Aufheulen eines Motors. Das Auto der Seniorin schleuderte in der Folge und erfasste dabei ein fünfjähriges Mädchen. Dieses war mit zwei weiteren Kindern unterwegs, die jedoch nicht von dem Auto getroffen wurden. Schlussendlich prallte das Fahrzeug gegen ein an der Mühlenstraße geparktes Auto, in dem niemand saß. Das Kind und die 82-Jährige kamen verletzt mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Die Mühlenstraße war für rund zweieinhalb Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell