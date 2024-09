POL-HAM: 18-Jährige fährt auf Horster Straße gegen Baum

Hamm-Mitte (ots) - Eine 35-Jährige aus Hamm ist am Montag, 23. September, mit dem Fahrrad auf der Banningstraße gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Sie fuhr gegen 8.30 Uhr in südliche Richtung als sie mit ihren Reifen in die Schienen geriet und das Gleichgewicht verlor. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstand Sachschaden. (jes) Rückfragen bitte an: ...

