POL-HAM: Radfahrerin nach Sturz leichtverletzt

Hamm-Mitte (ots) - Auf einem Parkplatz an der Rödinghauserstraße hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Montag, 23. September, einen blauen Renault beschädigt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Das Auto stand dort in der Zeit von 12.30 Uhr bis 18 Uhr und wies bei Rückkehr des Fahrers einen frischen Schaden am rechten Heck in Höhe von etwa 1.500 Euro auf. Hinweise zum flüchtigen Verursacher ...

