POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 16. September bis 22. September

Hamm-Mitte (ots) - Ein Restaurant in der Martin-Luther-Straße war am Sonntag, 22. September, kurz nach 7 Uhr das Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Lokalität und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ob bei dem Einbruch etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Hinweise zum Einbruch und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de ...

