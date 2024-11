Coesfeld (ots) - Am Wochenende nahm die Polizei sieben Anzeigen wegen Fahrraddiebstahl (Ebikes und "normale" Räder) und zwei aufgrund von entwendeten E-Scootern auf. Die Tatorte befinden sich verstreut in Dülmen. Die Polizei möchte noch einmal sensibilisieren und rät: - Lassen sie keine Bedienteile am Fahrrad zurück, auch nicht für kurze Zeit - Schließen sie Akkus am Fahrrad ab/an - Das Fahrrad an sich sollten sie ...

