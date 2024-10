Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Fastfood Restaurant - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Drei noch unbekannte Männer brachen am Dienstagmorgen, 22.10.2024 gegen 05.10 Uhr in ein Fastfood Restaurant in der Schildgasse ein. Um in den Büroraum zu gelangen, wurde die Schiebetüre aufgehebelt. Im weiteren Verlauf versuchten die Täter einen Tresor aufzubrechen, was nicht gelang. Das Vorhaben wurde abgebrochen und die Täter verließen das Restaurant. Ein Beutel mit Werkzeug wurde zurückgelassen. Es wird vermutet, dass die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs waren und dieses im näheren Bereich abgestellt war. Vor einigen Wochen kam es zu einem gleichgelagerten Einbruch in Lörrach. Ein Zusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am Dienstagmorgen im Bereich der Schildgasse gemacht haben, sich zu melden.

md/ts

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell