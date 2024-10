Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen/ Istein: Fünf E-Bikes entwendet - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 19./20.10.2024 fünf E-Bikes und eine Kiste Pflaumen aus teilweise verschlossenen und unbewohnten Bauten, wie Gartenhütte, Garage und Kellerraum in der "Neue Straße". Zwei der gestohlenen E-Bikes konnten im Laufe des Tages aufgefunden und sichergestellt werden. Der Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Kandern (07626/977800) bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen in oben genannter Nacht in der Neue Straße gemacht haben, sich zu melden.

