POL-FR: Lörrach: Personengruppe beschädigt Fahrzeuge und setzt Eimer in Brand - Polizei bittet um Hinweise!

Acht bis zehn unbekannte Personen liefen am Sonntag, 20.10.2024 gegen 01.00 Uhr zu Fuß die Carl-Maria-von-Weber-Straße in Richtung Basler Straße. Dabei beschädigten sie mindestens drei Fahrzeuge. An einem Fahrzeug wurde die rechte Seite mit einem Gegenstand zerkratzt. Zudem wurde ein Kleinkraftrad umgetreten, welches gegen ein weiteres Fahrzeug prallte. Zwei der Personen sollen über die Bahngleise gelaufen sein und sich an einem weiteren Fahrzeug zu schaffen gemacht haben. In der Basler Straße konnte ein brennender Baueimer aufgefunden werden, welcher vermutlich von der gleichen Gruppe entzündet wurde. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht und die Fahrbahn abgebunden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen ist noch unbekannt. Das Polizeirevier Lörrach (07621/1760) bittet Zeugen, die Angaben zu der Personengruppe machen können, sich zu melden.

