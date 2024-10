Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Minseln: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Unbekannte drangen am Freitag, 18.10.2024 zwischen 18.15 Uhr und 20.15 Uhr in ein Wohnhaus in der Nordschwaben Straße ein. Mit einem Stein wurde die Terrassentüre eingeschlagen und sich so Zutritt in die Räumlichkeiten verschafft. Das Wohnzimmer und das Schlafzimmer im ersten Obergeschoss wurden betreten und durchsucht. Es wurde nichts entwendet. Vermutlich wurde der oder die Einbrecher beim Heimkommen der Eigentümer gestört. Das Kriminalkommissariat Lörrach (07621/1760) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in der Nordschwaben Straße gemacht haben, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell