POL-MR: Stabsbereich Prävention unter neuer Leitung

Marburg-Biedenkopf (ots) - Steffenberg: Dachgeschoßbrand in Steinperf - Jugendliche bedrohen Einsatzkräfte Ein Feuer in der Bergstraße im Ortsteil Steinperf hat am Mittwochabend zu erheblichem Gebäudeschaden geführt. Das Feuer war gegen 20.00 Uhr ausgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich nach ersten ...

mehr