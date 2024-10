Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Polizei sucht nach Unfall einen grauen Mercedes A-Klasse

Freiburg (ots)

Mit seinem Peugeot befuhr am Sonntag, 20.10.2024 gegen 22.30 Uhr ein 27 Jahre alter Mann die Friedrichstraße in westliche Richtung. Kurz nach einer Tankstelle, auf Höhe der Kapelle, kam ihm ein grauer Mercedes entgegen. Aus unbekannten Gründen wechselte dieser auf die Gegenfahrspur. Dabei fuhr er auf der falschen Seite an einer Verkehrsinsel vorbei und traf den Peugeot am hinteren rechten Kotflügel. Der Mercedes setzte seine Fahrt fort. Am Peugeot entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Hinter dem Steuer des grauen Mercedes soll eine junge Frau gesessen haben. Hinter dem 27-jährigen fuhr ein weiterer Pkw, der anhielt. Dieser Fahrer und auch weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) in Verbindung zu setzen.

