Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Kollision zwischen Pkw und Motorrad - zwei Personen verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 18.10.2024, gegen 20:00 Uhr, ist es in Eimeldingen an der Einmündung A98/B 3 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad gekommen. Der von der Autobahn kommende 47jährige Autofahrer beabsichtigte nach links auf die B 3 einzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigen 21jährigen Motorradfahrer. Das Motorrad wurde abgewiesen, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine neben der Fahrbahn befindliche Mauer. Der 21jährige Motorradfahrer und sein 25jähriger Mitfahrer werden dabei schwer verletzt. Beide Personen werden in eine Klinik verbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell