Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Teure Konsequenzen eines Diebstahls

Hannover (ots)

Am Flughafen Hannover konnte die Bundespolizei am gestrigen Abend (09.09.2024) einen Haftbefehl vollstrecken. Bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Belgrad wurde ein 43-jähriger festgestellt, der aus einem Urteil wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls seine Strafe in Höhe von 80 Tagessätzen zu je 15 Euro nicht beglichen hatte. Daraufhin hatte ihn die Staatsanwaltschaft Ansbach mit Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben. Die Konsequenzen seiner Diebstahlshandlung kamen den Mann nun teuer zu stehen, denn nun mussten 1.200 Euro, zuzüglich 78,50 Euro an Verfahrenskosten entrichtet werden um einen Gefängnisaufenthalt zu vermeiden. Da der 43-jährige den Betrag bei den Beamten vor Ort bezahlen konnte, stand der Heimreise nun nichts mehr im Wege.

