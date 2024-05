POL-PDLD: Landau - Metalldiebstahl von Baustelle

Landau (ots) - In der Nacht vom 20.05.2024 auf den 21.05.2024 wurde 1 Wahlplakat der Freien Wählergruppe Landau in der Schloßstraße durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Die Gesichter der fünf Kandidaten der Partei wurden hierbei im Gesicht beschmiert. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 300 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an ...

