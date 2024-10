Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein/ Friedlingen: Einbruch in Hotel - Täterfestnahme - Zeugenaufruf!

Freiburg (ots)

Zu einem Einbruch in ein Hotel in der Zollstraße kam es am Sonntag, 20.10.2024 gegen 02.40 Uhr. Ein Mann sowie eine weitere Person hebelten zuerst die Eingangstüre auf und drangen so ins Gebäude ein. Im inneren wurden weitere Türen aufgebrochen und die Räume betreten. Aus dem Büro wurde ein Schlüsseltresor entwendet. Durch Zeugenhinweise konnte einer der Täter im Nahbereich festgenommen werden. Das Polizeirevier Weil am Rhein (07621/97970) bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell