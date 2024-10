Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Karsau: Einbruch in Fahrradgeschäft - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag, 20./21.10.2024 gegen 04.10 Uhr in ein Fahrradgeschäft in der Ochsenmattstraße ein. Gestohlen wurde ein Tresor. Die mutmaßlich zwei Tatverdächtigen verließen das Geschäft wieder durch eine eingeschlagene Fensterscheibe. Bei der Tatausführung wurde erheblicher Sachschaden verursacht, der mit einer entsprechenden Lärmentwicklung einhergegangen sein dürfte. Daher hofft das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) auf Zeugen. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

