LPI-NDH: Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nordhausen (ots) - Ein 52-jähriger Autofahrer befuhr am Montag, gegen 17.30 Uhr, die Freiherr-vom-Stein-Straße in Richtung Uferstraße. Aufgrund einer roten Ampel musste der Fahrer verkehrsbedingt halten. Der dahinter befindliche 28 Jahre alte Pkw-Fahrer kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

