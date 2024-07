LPI-NDH: Zeugen gesucht: Palette mit Blumenerde und Spielsand aus Baumarkt gestohlen

Mühlhausen (ots) - Auf einen Rasenmäher hatten es Diebe in einer Kleingartenanlage an der Windeberger Landstraße abgesehen. Wie am Montagabend festgestellt wurde, verschafften sich Unbekannte widerrechtlich Zutritt in einen der Pachtgärten. Dort wurde der Rasenmäher der Marke Einhell im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden. ...

