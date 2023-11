Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim an der Weinstraße) - Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Am 04.11.2023, gegen 13.15 Uhr kam es im Begegnungsverkehr auf der Kreisstraße 16 ca. 300 m nach dem Ortsausgang Wachenheim in Richtung Lindenberg zu einem Verkehrsunfall. Der Geschädigte fuhr mit seinem Pkw aus Richtung Wachenheim kommend in Fahrtrichtung Kurpfalzpark. Der entgegenkommende Unfallverursacher fuhr hierbei zu weit in der Mitte der Fahrbahn, so dass es zum Anstoß der beiden Außenspiegel kam. Es entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Unfallbeteiligte oder Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Dürkheim unter der 06322-9630 oder per Email an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell