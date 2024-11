Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Einbruchsdiebstahl in Werkstatt, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind bislang unbekannte Täter in eine Werkstatt in der Straße "Im Unteren Angel" eingestiegen. Nach ersten Erkenntnissen drangen die ungebetenen Besucher in der Zeit zwischen 1 Uhr und 09:30 Uhr durch ein bereits beschädigtes Fenster in das Gebäude ein. Im Inneren wurde offenbar ein Kaffeeautomat aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Der Diebstahlschaden wird auf 400 Euro, der angerichtete Sachschaden auf 200 Euro beziffert. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 zu melden.

