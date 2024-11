Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Pedelec manipuliert? Fahrradfahrer leicht verletzt

Kehl (ots)

Bei einem Zusammenstoß am Dienstag in der Straßburger Straße zwischen einer Auto- und einem Pedelec-Fahrer, hat sich der 43 Jahre alte Fahrradfahrer leichte Verletzungen zugezogen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Feststellungen soll eine 33-jährige Mercedes-Lenkerin im Bereich eines dortigen Tankstellengeländes den Vorrang des Zweiradfahrers missachtet haben, was kurz nach 17:30 Uhr zur Kollision führte. Der 43-Jährige soll hierbei den Radweg in die entgegengesetzte Fahrtrichtung genutzt haben. Um zu prüfen, ob am Pedelec möglicherweise technische Manipulationen vorgenommen wurden, wurde das Velo sichergestellt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell