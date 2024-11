POL-OG: Falschfahrerin auf der B33, Zeugen gesucht

Bühl (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag sind bislang unbekannte Täter in ein Restaurant einer Fast-Food-Kette in der Fridolin-Stiegler-Straße eingestiegen. Nach ersten Erkenntnissen drangen die ungebetenen Besucher in der Zeit zwischen 01:30 Uhr und 06:00 Uhr durch das Aufhebeln der Hintertür in das Gebäude ein. Hierbei entwendeten sie offenbar Bargeld aus einem Tresor. Der Diebstahlschaden beläuft sich ...

