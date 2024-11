Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Rust, A5 - Betrunkener Falschfahrer gestoppt

Offenburg (ots)

Nach zwei eingegangenen Notrufen von Verkehrsteilnehmern über einen Geisterfahrer, ist es Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg am frühen Dienstagmorgen gelungen, einen unter Alkoholeinfluss stehenden Falschfahrer im Bereich der Autobahnanschlussstelle Rust aus dem Verkehr zu ziehen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein 46 Jahre Peugeot-Fahrer kurz nach 4 Uhr an der Anschlussstelle Offenburg auf die Südfahrbahn der A5 in Richtung Karlsruhe aufgefahren sein. Der 46-Jährige dürfte nach kurzer Zeit bemerkt haben, dass er in die falsche Richtung fährt und hat mutmaßlich gewendet, bis er letztlich in Höhe Rust, nun in die richtige Richtung fahrend, von einer Streifenbesatzung gestoppt werden konnte. Während der Kontrolle bemerkten die Polizisten, dass der Peugeot-Lenker unter Alkoholeinwirkung stand. Ein erfolgter Atemalkoholtest bestätigte mit etwa 1,3 Promille den Verdacht. Die Erhebung einer Blutprobe und Einbehaltung des Führerscheins des Mannes waren die weiteren polizeilichen Maßnahmen. Bisweilen liegen den Ermittlern keine Erkenntnisse auf eine Schädigung oder Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer vor. Allerdings soll der Mittvierziger auf der Freifläche für Schwertransporte am Offenburger Ei gegen das Holz eines Langholztransportes gestoßen sein, ohne dass hierbei ein Schaden entstanden sei. Zeugen soll jedoch schon hier eine Alkoholisierung des Mannes aufgefallen sein. Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des Peugeot-Lenkers gefährdet worden sind, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-4200 bei den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg.

/wo

