POL-OG: Rastatt - Wohnungseinbruchsdiebstahl, Hinweise erbeten

Die Polizei hat nach einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Waldstraße die Ermittlungen aufgenommen. Ein Zeuge meldete gegen 23 Uhr, dass er zwei Einbrecher am benachbarten Anwesen wahrgenommen habe. Nach ersten Erkenntnissen sollen sich die beiden Eindringlinge über das Dach Zutritt zum Anwesen verschafft haben. Die Diebe durchwühlten anschließend offenbar das gesamte Wohngebäude. Beim Eintreffen mehrerer Polizeistreifen waren die Personen bereits in der Dunkelheit verschwunden. Eine umgehende Fahndung führte nicht zum Antreffen von Verdächtigen. Der Diebstahlschaden und angerichtete Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Nach erfolgter Spurensicherung durch Kriminaltechniker werden die weiteren Ermittlungen von den Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt geführt. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 zu melden.

