Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkaufsstand aufgebrochen

Nordhausen (ots)

Unbekannte drangen am frühen Freitagmorgen, 24.05.2024, gewaltsam in einen Verkaufsstand in der Dr.-Robert-Koch-Straße ein. Hierzu hebelten sie die Zugangstür auf, wobei Sachschaden an dieser entstand. In der Folge entwendeten die Täter diverse Lebensmittel und Kleinteile im Wert von ca. 60,00 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

