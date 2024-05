LPI-NDH: Fahrradfahrer fährt nach Unfall unerlaubt davon

Mühlhausen (ots) - Am Freitag kam es gegen 3.30 Uhr zu einem Brand in der Produktionshalle einer Firma in der Sondershäuser Landstraße. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 15000 Euro. Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: ...

