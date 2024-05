Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher auf Vereinsgelände

Bad Frankenhausen (ots)

In der vergangenen Nacht verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in einen Schuppen auf dem Gelände eines Vereins am Stadion An der Wipper. Der oder die Täter erbeuteten aus dem Innenraum unter anderem verschiedene alkoholische Getränke und Konfettikanonen. Der Wert der Beute beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Polizeibeamten sicherten Spuren und bitten um Zeugenhinweise. Wer die Tat bemerkt hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen: 0133095

