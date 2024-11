Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Sachbeschädigung durch Böller

Offenburg (ots)

Nach einer Sachbeschädigung am Montagabend in einem Anwesen im Fröbelweg, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen zündete ein bislang unbekannter Täter gegen 21:45 Uhr einen Böller vor einer Wohnungstür, was zu einer kurzzeitigen Rauchentwicklung führte. Die daraufhin durch den Sicherheitsdienst alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei stellten fest, dass es offenbar zu keiner Flammenbildung kam und lediglich die Eingangstür beschädigt wurde. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 50 Euro. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0781 21 - 2200 beim Polizeirevier Offenburg zu melden.

