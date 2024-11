Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Verkehrsunfall

Lahr (ots)

Am Montag fuhr ein 59-jähriger Transporter Fahrer auf der Werderstraße in nordöstlicher Richtung. Gegen 17:40 Uhr bog der Fahrzeuglenker nach rechts in die Roonstraße ein und kollidierte mit einer unmittelbar nach der Einmündung Werderstraße querende Fußgängerin. Bei dem Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer wurde die 57 Jahre alte Frau glücklicherweise nur leicht verletzt. Während der Mann bei der Verletzten ersten Hilfemaßnahmen durchführte verschlechterte sich sein Gesundheitszustand. In Folge dessen musste er von eintreffenden Rettungskräften reanimiert werden. Nach Erstversorgung wurden beide Unfallbeteiligten in eine Klinik gebracht. Ob eine medizinische Ursache für den Unfall ursächlich gewesen sein könnte ist Gegenstand der Ermittlungen.

/ph

