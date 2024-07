POL-PDLU: Speyer- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots) - Am Sonntag gegen 04:14 Uhr wurde ein Einbruchalarm in einem Museum in der Allerheiligenstraße ausgelöst. Bei der Begehung des Objekts durch die Polizei, konnte eine flüchtende Person festgestellt werden. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte ein 26-jähriger Tatverdächtiger in der Paul-Egell-Straße festgenommen werden. Der Mann schlug zuvor in ...

