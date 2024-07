Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Nach Einbruchdiebstahl festgenommen und Widerstand geleistet

Speyer (ots)

Am Sonntag gegen 04:14 Uhr wurde ein Einbruchalarm in einem Museum in der Allerheiligenstraße ausgelöst. Bei der Begehung des Objekts durch die Polizei, konnte eine flüchtende Person festgestellt werden. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte ein 26-jähriger Tatverdächtiger in der Paul-Egell-Straße festgenommen werden. Der Mann schlug zuvor in dem Museum ein Fenster ein und verschaffte sich so Zutritt zu dem Gebäude. Hier durchsuchte er die Räumlichkeiten und entwendete diverse Gegenstände. Der Täter wurde zur Durchführung weiterer polizeilichen Maßnahmen zur Polizeidienststelle verbracht. Außerdem wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag bei ihm aufgefunden und sichergestellt. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde der Mann vorerst entlassen. Anschließend warf der Mann das Inventar eines Cafés und eines Restaurants in der Maximilianstraße umher und beschädigte so die jeweilige Frontverglasung. Der 26-Jährige wurde daraufhin erneut in Gewahrsam genommen. Hier zeigte der Mann sich aggressiv und unkooperativ gegenüber den Beamten. Im Gewahrsamsbereich beleidigte er die Polizisten und schlug mehrfach mit seiner Faust nach ihnen. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt, war jedoch weiterhin dienstfähig. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 18.700 Euro.

