POL-OG: Offenburg - Farbschmierereinen

Offenburg (ots)

Eine Person hat am Dienstag mehrere Schaufenster der Fußgängerzone in der Hauptstraße mit einem roten Farbstift beschmiert. Gegen 1:50 Uhr konnte der Mann von einer Polizeistreife auf Höhe eines Kinos festgestellt und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Bei der Kontrolle des 34-Jährigen wurde ein roter Farbstift aufgefunden. Rote Farbschmierereinen, die am Montagmorgen einen Bürocontainer einer Unterkunft in der Straße "Am Flugplatz" verunstalteten, sollen offenbar ebenfalls von dem 34 Jahre alten Mann stammen. Die Schmierereien konnten entfernt werten. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigungen dauern an.

