Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Zeugen nach Raub gesucht

Baden-Baden (ots)

Ein 18-Jähriger soll am Montagnachmittag von drei noch Unbekannten in der Rheinstraße attackiert worden sein. Nachdem der Heranwachsende gegen 16:30 Uhr aus einem Lebensmittelgeschäft in eine dort befindliche Sackgasse lief, soll er von drei dunkel gekleideten und maskierten Personen geschlagen worden sein. Am Boden liegend soll dem Opfer das Handy sowie die Geldbörse entwendet worden sein. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen sich unter der Telefonnummer: 0781-21-2820 zu melden.

/ph

