Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Intensive Ölspur in der gesamten Innenstadt - Auch Bundesstraße nach Dortmund betroffen - Feuerwehr fünf Stunden im Einsatz.

Herdecke (ots)

Der Feuerwehr Herdecke wurde am Montagmorgen zu einer Betriebsmittelspur "Auf der Helle" alarmiert. Bei der Erkundung wurde festgestellt, dass der gesamte Innenstadtkern sowie der Herdecker Bach, Wittbräucker Straße bis in das Dortmunder Stadtgebiet vermutlich mit Kraftstoff betroffen war.

Der Einsatzführungsdienst rückte ebenfalls mit einem Einsatzleitwagen aus und forderte ein externes Reinigungsunternehmen für die Straße an. An mehreren Stellen wurden durch die Feuerwehr Warnschilder aufgestellt.

Erst am Mittag waren alle Straßen gereinigt. Sehr intensiv musste die Straße Auf der Helle gereinigt werden. Die Untere Wasserbehörde wurde präventiv in Kenntnis gesetzt. Die Polizei sowie das Ordnungsamt waren an der Einsatzstelle.

Hinweise auf einen Verursacher gibt es auch: Es wird ein weißer Lieferwagen mit einem Anhänger und gelben Bagger gesucht. Wer konkrete Hinweis geben kann, wendet sich bitte an das Ordnungsamt Tel. 611-216.

Am Mittag wurde eine weitere Ölspur "Am Rahmen" gemeldet. Hier wurde die Feuerwehr ebenfalls tätig.

