Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - Diebstahl kostet über 1.000 Euro

Hamburg (ots)

Am Mittwoch gegen 21:00 Uhr kam ein 27-jähriger rumänischer Staatsangehöriger aus Bukarest kommend in Hamburg an. Er wurde im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle durch Kräfte der Bundespolizei überprüft. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann seit Juli 2023 von der Staatsanwaltschaft Verden per Haftbefehl gesucht wurde. Wegen Diebstahls in vier Fällen war eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu jeweils 30 Euro zu zahlen. Davon war bisher jedoch erst ein Teil beglichen worden, sodass nun noch 34 Tagessätze zu jeweils 30 Euro zu zahlen waren. Alternativ standen 34 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Hinzu kamen Verfahrenskosten in Höhe von 88 Euro sowie 25 Euro Restgeldstrafe. Der Mann konnte die geforderten 1.133 Euro zahlen. Er wurde anschließend aus der polizeilichen Maßnahme entlassen und die Einreise gestattet.

