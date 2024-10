Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Mehrstündiger Umweltschutzeinsatz auf der Ruhr - Ausbreitung von einem Ölfilm wurde verhindert.

Herdecke (ots)

Zu einem über vierstündigen Umweltschutzeinsatz war die Freiw. Feuerwehr Herdecke am Sonntag im Einsatz. Gegen 11:46 Uhr meldeten mehrere Wassersportler "einen Ölfilm" auf dem Ruhrlauf.

Die Feuerwehr Herdecke erkundete mit zwei Motorbooten. Auch die Hagener Kollegen unterstützten mit einem Einsatzleitwagen die Erkundung. Es wurden von der Feuerwehr unauffällige Messungen vorgenommen und es wurden Wasserproben entnommen. Der Ölfilm befand sich auf der Hagener Seeseite und zog sich bis hin ins Wetteraner Schöntal. Die dort zuständige Feuerwehr Wetter wurde ebenfalls informiert. Die Einsatzleitung stand im ständigen Kontakt mit der Unteren Wasserbehörde. Diese war im weiteren Einsatzverlauf dann auch vor Ort.

Am Wehr Stiftsmühle wurde unterhalb an einem Auslassbecken sowie in der Schleuse eine Anhäufung von Öl gefunden. Der Ruhrverband kontrollierte auf Bitten der Feuerwehr seine Anlage. Die Anlage war nicht Ursache des Ölfilms. Um eine Ausbreitung zu verhindern, wurde eine Ölsperre aus 10 Teilen gezogen. Die Schleuse sowie eine Fischtreppe wurden verschlossen. Oberhalb des Wehres war ein Boot vom Ruhrverband mit einem Feuerwehrmann im Einsatz. Hier konnte Laub mit einer Anhäufung von Öl gefunden werden. Das Laub wurde vom Ruhrverband und der Feuerwehr geborgen. Die Entstehung des Ölfilms ist oberhalb vom Wehr Stiftsmühle zu suchen. Eine genaue Ursache konnte nicht festgestellt werden.

Der Einsatz konnte erst nach vier Stunden beendet werden. Ein Umweltschutzzug sowie einige Strömungsretter waren im Einsatz.

Die Einsatzstelle wurde am Nachmittag der Unteren Wasserbehörde übergeben. Die Zusammenarbeit mit dieser, der Feuerwehr Hagen und dem Ruhrverband kann als sehr gut bezeichnet werden.

