Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahrzeug aufgebrochen - Handtasche gestohlen

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Tangermühlenweg

05.11.2023, 09.30 Uhr - 10.15 Uhr

Ihre Leichtfertigkeit musste am Wochenende eine 86 Jahre alte Helmstedterin teuer bezahlen. Die Rentnerin war am Sonntagmorgen gegen 09.30 Uhr zum Friedhof gefahren und hatte ihren Subaru Forester in der Straße Tangermühlenweg abgestellt. Dabei hatte sie ihre Handtasche mit Bargeld und Personaldokumenten auf dem Rücksitz zurückgelassen. Als die ältere Dame nun gegen 10.15 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte musste sie feststellen, dass Unbekannte die linke hintere Seitenscheibe zerstört und ihre Handtasche aus dem Fahrzeug entwendet hatten.

Die Handtasche wurde am Nachmittag in der Schöninger Straße zwischen den beiden Bahnunterführungen, westlich der Fahrbahn im Gebüsch aufgefunden.

Dabei hatte die Seniorin Glück im Unglück: Sämtliche Personaldokumente waren noch in der Tasche vorhanden, das Bargeld war jedoch entwendet worden.

Die Ermittler hoffen darauf, dass Anwohner, oder Passanten verdächtige Personen im Tangermühlenweg oder der Schöninger Straße beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache am Ludgerihof, Rufnummer 05351/521-0.

Thomas Figge, Sprecher der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt: "Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang abermals davor, auch bei noch so kurzer Abwesenheit vom Fahrzeug, Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen. Sie werden so schnell leichte Beute von Langfingern."

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell