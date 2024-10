Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Personenrettung im Wald

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Herdecke (ots)

Am Freitag um 15:10 Uhr musste die Feuerwehr Herdecke eine Dortmunderin aus einem Waldstück retten. Die 78-jährige war mit ihrem Mann auf einem Wanderweg rund um den höchsten Punkt Herdeckes, Auf dem Heil, gestürzt und nicht mehr in der Lage, den Wald eigenständig zu verlassen.

Obwohl der Feuerwehr bei der Alarmierung zutreffende GPS-Koordinaten zur Verfügung standen, war es für die Einsatzkräfte trotz guter Ortskenntnisse zunächst schwierig, den richtigen Weg zur Patientin zu finden. Letztendlich konnten die Helfer mit einem geländegängigen Kleinfahrzeug bis auf 400 m an die Einsatzstelle heranfahren. Nach einer Erstversorgung der Patientin wurde diese zunächst auf einem Gelände-Rollgestell für eine Trage, dann weiter auf der Ladefläche des Feuerwehrfahrzeuges zum Wanderparkplatz Asternweg transportiert. Dort konnte die Dame rund 80 Minuten nach Einsatzbeginn in den Rettungswagen geladen werden, der sie zu stationären Behandlung in eine Krankenhaus brachte.

Neben dem Rettungswagen war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen rund 2 Stunden im Einsatz. Auch am Freitagabend und am Samstagmittag war die Feuerwehr jeweils rund 30 Minuten bei einem Kleinbrand und einem Unglück mit einem PKW im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell