Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, B415 - Auffahrunfall, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Am Montagabend kam es auf der B415 zu einem Auffahrunfall mit anschließender Fahrerflucht. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der bislang unbekannte Täter gegen 19:45 Uhr auf der B415 von der Bundesautobahn A5 kommend in Fahrtrichtung Lahr hinter einer 36-jährigen VW-Fahrerin. Als diese beschleunigte, fuhr ihr der mutmaßliche Unfallverursacher auf. Anschließend soll er sich womöglich durch ein Wendemanöver unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die 36-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Der Sachschaden am VW beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07821 277-0 bei den Beamten des Polizeireviers Lahr zu melden.

