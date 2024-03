POL-PDLD: Alkoholisierter Radfahrer

Rheinzabern (ots) - Am 30.03. wurde in der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:00 Uhr die Geschwindigkeit auf der L540, Rheinzabern in Fahrtrichtung Jockgrim überwacht. Hierbei wurden insgesamt zwölf Autofahrer festgestellt, welche schneller als die dort erlaubten 50 km/h gefahren waren. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 80 km/h. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth PHK Brödel ...

