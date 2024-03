Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Germersheim (ots)

Am Samstag kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Sondernheimer Straße. Hierbei fuhren zwei Pkw hintereinander in Fahrtrichtung Sondernheim. Als der vorrausfahrende Pkw abbremste, fuhr das nachfolgende Fahrzeug aufgrund mangelndem Sicherheitsabstandes hinten auf. Anschließend setzte das unfallverursachende Fahrzeug die Fahrt trotz entstandenem Sachschaden fort und flüchtete somit von der Unfallstelle. Es habe sich hierbei um ein weißes Fahrzeug gehandelt. Zu Personenschäden kam es glücklicherweise nicht.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

