POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Germersheim (ots) - In der Zeit von Freitag, 29.03.2024, 17:30 Uhr bis Samstag, 30.03.2024, 0:30 Uhr wurde durch unbekannte Täter ein Einfamilienhaus in der Mozartstraße in Germersheim angegangen und diverse Gegenstände entwendet. Hinweise zu entsprechenden Wahrnehmungen bitte an die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion ...

