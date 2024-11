Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Einbruchsdiebstahl in Restaurant, Zeugen gesucht

Bühl (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind bislang unbekannte Täter in ein Restaurant einer Fast-Food-Kette in der Fridolin-Stiegler-Straße eingestiegen. Nach ersten Erkenntnissen drangen die ungebetenen Besucher in der Zeit zwischen 01:30 Uhr und 06:00 Uhr durch das Aufhebeln der Hintertür in das Gebäude ein. Hierbei entwendeten sie offenbar Bargeld aus einem Tresor. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Bargeldbetrag. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 zu melden.

